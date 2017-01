Comandante da Policia Militar do Acre rebate críticas de deputado e diz que polícia não é truculenta

19/01/2017

O comandante-geral da Polícia Militar do Acre, Ricardo Brandão dos Santos rebateu nesta quinta-feira (19) as críticas do deputado federal Léo Brito que, ontem (18), não mediu palavras para comentar sobre a briga generalizada envolvendo estudantes e alguns policiais militares.

Na rede social, o deputado disse querer a punição dos policiais considerando que eles se comportaram com grande truculência ao deter uma jovem. A briga ocorreu na terça-feira (17), em frente ao portão da Biblioteca Pública.

Em nota, o comandante-geral diz não ter uma polícia truculenta e que o efetivo está trabalhando com afinco na missão de guardar vidas e garantir a segurança da população.

A polícia foi chamada por funcionários devido a uma mulher não usar fone de ouvido para assistir vídeos no interior da biblioteca e incomodar os demais usuários. Com a recusa da jovem, tanto em usar o fone quanto sair do local por incômodo aos demais, a polícia precisou ser acionada.

Do lado de fora, um grupo de estudantes se reunia para debater sobre o possível aumento no valor da passagem de ônibus quando avistou a mulher sendo levada pelos policiais. Segundo o grupo, a mulher foi tratada com violência. Três pessoas envolvidas foram levadas à delegacia, segundo a PM, por desacato, desobediência, resistência e provocação de tumulto.