Camelôs faturam com DVD que registra massacre entre facções

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 19/01/2017 11:08:10 Editoria de Cidades

A informação é da Folha de São Paulo. O título do DVD é “FDN x PCC” – O Massacre. Diz a reportagem que longe de ser o nome de um filme de terror trash de ficção, é o batizado de um compilado de vídeos que circula na internet com imagens fortes da chacina no Complexo Penitenciário Antônio Jobim, em Manaus, que deixou 59 presos mortos no primeiro dia.

O sucesso das vendas foi tão grande, que, segundo a Folha, já não é mais possível encontrar cópias dos DVDs nos camelos da cidade. A reportagem percorreu centros comerciais com muitos ambulantes e bairros de toda a cidade.

Em geral, o preço praticado nas vendas variava entre R$ 2 e R$ 3, mas os especuladores já falam em aumento devido a procura.