Barbary e Flaviano entregam sistema de água para ribeirinhos de Porto Walter

Da redação ac24horas - 19/01/2017 07:46:44

O prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary (PMDB) contou com a presença do deputado federal Flaviano Melo (PMDB), nesta quarta, 18, nas inaugurações de dois sistemas de abastecimento de água no município. As obras são frutos de emendas do deputado peemedebista que beneficiarão as comunidades de Foz de Natal e Vitória. Também os moradores do Besouro receberão o benefício da água tratada. O prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Pianko (PMDB), participou da comitiva juntamente com os vereadores Alailson (PP) e Guarsone (PSDB).

Flaviano Melo lembrou que foi o primeiro governador do Acre a visitar o município, entre os anos 87 e 90. “Sempre fui um apaixonado pelo Vale do Juruá. Em toda a minha trajetória política como governador, senador e deputado federal sempre ajudei esses cinco municípios. Nenhum deputado federal colocou mais dinheiro para os prefeitos da região do que eu ao longo dos últimos oito anos. Entendo que os moradores que estão distantes da Capital é que precisam mais da ação dos agentes políticos,” disse ele.

Água é vida

O parlamentar do PMDB destacou ainda que proporcionar água tratada à população significa melhorar também a saúde pública. “Esses reservatórios de abastecimento das comunidades de água potável assim como a distribuição de energia elétrica sempre têm o meu apoio. Em Cruzeiro do Sul, foram dezenas de geradores de energia distribuídos com emendas minhas assim como em Porto Walter. Água, energia e luz é vida. A mortalidade infantil diminui com água tratada. Cabe a nós deputados trabalharmos para que o prefeito possa trazer esse tipo de benefício à população.” afirmou.

Parceria vitoriosa

Zezinho Barbary lembrou que Flaviano Melo foi o deputado que mais trouxe recursos para o seu município, cerca de R$ 5 milhões. Por outro lado, o parlamentar elogiou o fato de Zezinho ter sido reeleito com o maior percentual de votos do Acre. “Isso é a confirmação de um trabalho serio que atendeu as expectativas dos moradores de Porto Walter,” salientou Flaviano.

Flaviano se comprometeu a continuar a ajudar o município e aproveitou a presença do prefeito de Thaumaturgo para oferecer suporte com emendas. “Tenho certeza que o Isaac Pianko fará uma administração decente para ajudar os moradores de Thaumaturgo. E ele sabe que pode contar comigo em Brasília para viabilizar recursos,” afirmou.

A marca da experiência

No seu discurso às comunidades Flaviano lembrou que é o político mais antigo ainda em atividade no Estado. “Sou o presidente do PMDB e continuo com a mesma disposição. Vim para Porto Walter numa voadeira pelo rio Juruá para entregar essas obras da maior importância. Estou sempre atento com as informações que recebo de prefeitos e vereadores que querem trabalhar verdadeiramente pela população do Juruá,” disse ele.

Prefeituras em tempos de crise

Zezinho Barbary recordou a crise econômica e política que o país atravessa. “O mandato de prefeito atualmente é um dos mais difíceis. Mas é uma alegria, graças a parceria com Flaviano Melo, saber que as pessoas vão deixar de usar água contaminada para consumirem uma água tratada que poderá evitar tantas doenças,” lembrou o prefeito.

“A expressiva votação que tive me impõe uma maior responsabilidade para fazer aquilo que a nossa população precisa. Vou prosseguir a minha gestão com credibilidade e respeito aplicando os recursos públicos de forma responsável. Existem prefeituras decretando falência financeira e nós aqui em Porto Walter vencemos em 2016 as dificuldades. Neste ano novo vamos administrar com prevenção e planejamento para darmos uma resposta positiva à população,” disse Zezinho Barbary.