Bandidos invadem igreja católica em Rio Branco, quebram imagens e fazem pessoas reféns

Da redação ac24horas - 19/01/2017 12:35:59

Bandidos invadiram a igreja São Peregrino, no bairro Floresta, quebraram imagens de santos, fizeram um frei e fieis reféns por algumas horas. O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (19). Os bandidos também levaram celulares e dinheiro. Não é a primeira vez que ocorrência de assaltos ocorre no local.

Segundo informações de membros da igreja, os bandidos abordaram ao menos cinco pessoas que estavam na secretaria do templo. Um dos abordados foi o frei Antônio, que celebra as missas.

Na rede social, o padre Massimo Lombardi, porta-voz da Igreja Católica, comentou que os delinquentes também insultaram as vítimas chamando-as de idólatras. Ele também fez críticas aos dias do Católico e Evangélicos que que passou a ser feriado estadual.

“A violência parece estar hoje temperada de fanatismo religioso e este fenômeno talvez precise de uma explicação por parte dos órgãos competentes. Para mim isso é mais um motivo para que os dias do católico e o dia do evangélico sejam cancelados do calendário estadual, para dar mais ênfase aos dias de conscientização ao diálogo com as diferenças, como ao dia da consciência negra, dia do respeito à diversidade, dia de luta contra a intolerância religiosa, dia dos Direitos Humanos, que por sinal não precisam serem feriados ou de ponto facultativo’, disse.