Alvo de criminosos era o namorado da jovem morta a tiros no Segundo Distrito de Rio Branco, diz Policia

Da redação ac24horas - 19/01/2017 11:45:10

O delegado da Polícia Civil Roberth Alencar, responsável pela investigação da ação criminosa ocorrida na noite de ontem (18), no Residencial Vale do Jacarandá, em Rio Branco, informou que, possivelmente, o alvo dos criminosos era o namorado da vítima. No tiroteio morreu Lucilene da Silva Matos, de 19 anos, e quatro pessoas foram feridas e encaminhadas ao hospital, inclusive, uma criança de colo.



Alencar informou que o namorado da vítima, Thiago Costa, dias antes, já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas, mas logo em seguida ganhou a liberdade. Os criminosos, segundo populares, estariam em um veículo de cor vermelha e teriam passado atirando.

Lucilene Matos não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. Os demais, incluindo o namorado, foram atendidos por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e distribuídos em hospitais de acordo com a gravidade de cada um.

LEIA MAIS:

Bandidos matam mulher e atiram contra criança e mais três pessoas no Segundo Distrito de Rio Branco