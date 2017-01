Valorizando a prata da casa, Andirá apresenta elenco nesta quarta-feira

Da redação ac24horas - 18/01/2017 09:39:08

Com o primeiro jogo marcado para ocorrer no dia 19 de fevereiro, o Andirá Esporte Clube apresenta a equipe para a temporada 2017 nesta quarta-feira, dia 18, numa academia localizada no bairro Morada do Sol, em Rio Branco. O clube conta com menos de 15 jogadores confirmados, mas já iniciou os trabalhos para o estadual da primeira divisão.

Segundo João Paulo Lourenço, presidente do clube, a ideia é manter o Andirá na primeira divisão do estado. “A gente tem feito conversas com diversos jogadores, e também pretendemos convidar jogadores que passaram por outras equipes. Estamos como dificuldades financeiras, mas isso não vai impedir a gente de trabalhar”, destaca.

Lourenço, que está a frente do clube desde o início do mês, conta que os trabalhos foram iniciados na semana passada com testes e avaliações, e nessa semana apenas o elenco foi confirmado. “Temos uma média de 12 jogadores, e são atletas da categoria sub-20, que já estavam no elenco. E tem o Alexsandro, que era do profissional, e permaneceu com a gente”, completa.

O primeiro jogo do Andirá será contra o Rio Branco FC, no dia 19 de fevereiro, no Florestão, em Rio Branco. “Como a gente acabou de assumir, estamos ajustando tudo. Nosso foco para o ano é se manter, com certeza absoluta, na primeira divisão”, finaliza o presidente.