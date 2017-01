Sobrevivente do voo da Chape diz que o piloto boliviano é o responsável pelo acidente

Da redação ac24horas - 18/01/2017 14:46:56

Em entrevista ao jornal El Deber, o comissário Erwin Tumiri, um dos seis sobrevivente do voo que levava a delegação da Chapecoense, disse que o piloto Miguel Quiroga foi o responsável pelo acidente que matou 71 pessoas. A declaração foi dada ao Ministério Público boliviano, que segue investigando a tragédia.

“Eu disse que (o acidente) foi por falta de combustível. Neste caso o capitão é o que se encarrega disso (decisões)”, disse o sobrevivente do voo da Lamia.

Segundo o comissário, ele somente cumpriu as ordens que foram delegadas pelo despachante Alex Quispe e o engenheiro Ángel Lugo na hora em que foi encher o tanque de combustível da aeronave. Ainda de acordo com Tumiri, o responsável por fazer o cálculo se o avião teria ou não combustível suficiente para chegar ao destino final, Medellín, não era ele.

“O capitão e o comandante eram os responsáveis (de verificar o combustível), e o despachante e o engenheiro os que faziam os cálculos”, explicou.

O piloto da aeronave morava na cidade de Epitaciolândia, no Acre, que faz fronteira com a Bolívia. O acidente também vitimou o médico acreano da seleção, Marcio Bestene Koury, de 44 anos. No total, a tragédia deixou 71 mortos e apenas seis sobreviventes.