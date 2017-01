Quatro pessoas são presas e armas apreendidas durante operação da Policia Civil na Cidade do Povo

Da redação ac24horas - 18/01/2017 10:15:56

Quatro pessoas foram presas e duas armas de fogo foram apreendidas durante operação no conjunto habitacional Cidade do Povo nesta quarta-feira (18). Objetos provavelmente frutos de receptação também foram apreendidos. A operação foi da Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Investigações Criminais.

De acordo com o Delegado Fabrizzio Sobreira, a operação cumpriu seis mandados de busca/ apreensão e mais três mandados de prisão.

Cláudio Nascimento do Amaral foi preso em flagrante em posse de uma arma de fogo calibre 380 municiada e os demais, Rivelindo de Alencar Silva, José Roberto Pereira da Silva e Raimundo Nonato Abreu dos Santos foram presos por cumprimento de mandados já que em nome de cada um constava um mandado de prisão expedido pela Justiça do Acre.

Além do mandado de prisão, Rivelino de Alencar foi flagrado com uma arma de fogo de (.40) cautelada em nome do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEM). Com ele ainda foram apreendidos objetos provavelmente frutos de receptação.

“Todos os que foram presos já tem passagens polícia pelos crime de roubo, tráfico de drogas e até homicídios. Provavelmente as armas que apreendemos nesta operação seriam usadas novamente para a prática desses crimes. Agora vamos trabalhar para esclarecer como a arma de uso do IAPEM foi parar nas mãos destes criminosos. Acreditamos que a arma tenha sido roubada ou furtada de algum servidor, mas, vamos investigar.”, disse o delegado.