População terá direito a wi-fi gratuito no Centro e bairros de Rio Branco

João Renato Jácome - 18/01/2017 09:35:11

A população de Rio Branco contará agora com um novo serviço público de internet via wi-fi. A proposta foi oficializada nesta quarta-feira, 18, e já estava em testes desde dezembro pela prefeitura de Capital. O sistema poderá ser acessado na Praça da Revolução, no Centro, e nos terminais de integração, nos bairros da cidade.

Diferente do Floresta Digital, [um projeto do Governo do Acre, lançado em 2010] onde os usuários podiam usar a internet de qualquer lugar em que chegasse o sinal, e durante um tempo ilimitado, a prefeitura vai controlar o tempo de uso da rede. Os usuários só poderão ficar conectados por um tempo máximo de 30 minutos a contar do login.

No facebook, o prefeito Marcus Viana escreveu explicou como vai funcionar o projeto: “Qualquer pessoa pode se conectar na rede da Prefeitura de Rio Branco, basta fazer um cadastro simples e com seu usuário e senha acessa e utiliza o nosso Wi-Fi por 30 minutos”, escreveu.

Fique atento aos locais de conexão: Terminal Urbano, Terminal de Integração da UFAC e Terminal de Integração do Adalberto Sena. Também será possível se conectar na Rodoviária de Rio Branco e na Praça da Revolução.