Nível do Rio Acre, na capital, chega a 8,88m nesta quarta-feira

Da redação ac24horas - 18/01/2017 10:44:32

O nível do Rio Acre, em Rio Branco, diminuiu alguns centímetros nas últimas 24 horas. Ontem (17), a medicação marcou 9,32m e hoje (18) marcou 8,88m, 44 centímetros a menos. Porém, a previsão é que o nível continue oscilando. Uma enchente ainda não é descartada. A cota de alerta é de 13,50m. A cota de transbordamento é 14m.

O Rio Juruá já passou da cota de transbordo, que é de 13 metros e, segundo o Corpo de Bombeiros, a previsão é que o manancial mantenha o alto nível nos próximos dias. Hoje o rio está em 13m, baixou apenas dois centímetros.

Mesmo estando com um nível acima do que foi registrado em 2016, a situação do rio na capital acreana, ainda é de “normalidade” para a Defesa Civil.