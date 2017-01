Marcus Viana acompanha obra do campo do bairro Vitória, na capital

Na manhã desta quarta-feira, 18, o prefeito Marcus Alexandre visitou os bairros Vitória e São Francisco. Acompanhado pelo secretário de Esporte e Lazer, Afrânio Moura, equipes da EMURB, SEMSUR, Departamento de Iluminação Pública e pelo Presidente da Associação de Moradores do bairro, Gladson Lima, Marcus Alexandre verificou as condições das vias públicas e inspecionou a construção do equipamento de esporte e lazer do bairro.

Na Rua Joaquim Macedo, que liga a Estrada de Porto Acre à Praça do São Francisco, a equipe acompanhou o trabalho de contenção do desbarrancamento e programou melhorias nos sistema de drenagem. Para a Rua Luiz Gonzaga, no bairro Vitória, foram programadas ações de limpeza e reforço da iluminação.

O projeto do equipamento de esporte e lazer no bairro Vitória contempla construção de campo de futebol society, quadra de areia, quiosques e parque infantil. O prefeito Marcus Alexandre explicou que o campo de futebol será de grama natural. “Originária da região, a grama natural se adapta melhor ao clima, a irrigação é mais fácil, a grama se desenvolve melhor”, observou Marcus Alexandre. A previsão é que o novo equipamento seja entregue em, no máximo, três meses.

Ainda durante a visita, Marcus Alexandre anunciou melhorias na praça do bairro Vitória. As ações incluem limpeza, reparo da calçada e a substituição de telas do campo de areia. Além da manutenção, o prefeito mobilizou equipes para elaboração de projeto com o objetivo de captar recursos para transformar a quadra em ginásio poliesportivo.

Localizados na parte alta da cidade, os bairros Vitória e São Francisco integram a Regional São Francisco onde moram cerca de 70 mil pessoas. O fortalecimento das políticas de esporte e lazer vem em atendimento a demandas da comunidade.