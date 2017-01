“Gladson é um republicano” diz Fernanda

Da redação ac24horas - 18/01/2017 10:41:21

“Gladson Cameli é um republicano” disse na tarde de ontem (17) a prefeita do município de Brasileia, no Alto Acre, Fernanda Hassem (PT-AC), ao analisar a agenda institucional feita pelo senador no interior do Acre. Brasileia foi o quarto município visitado por Cameli em sua agenda de recesso.

Em Brasileia, o senador reafirmou que vai continuar empenhado para liberar recursos para infraestrutura urbana do município. Durante a conversa, ele ressaltou que em 2016 fez visitas técnicas onde será construído o Anel Viário, foi várias vezes ao Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura), reuniu com diretores, ministros e com o presidente da República, Michel Temer, e pediu para que a obras pudessem sair do papel, pois elas são fundamentais para garantir o bom funcionamento econômico social do Acre.

“A reivindicação da bancada acriana foi atendida. O nosso esforço valeu a pena. Mais de meio bilhão estão garantidos pelo governo federal para investimentos no Acre, 60 milhões são para construção do Anel Viário e uma ponte de mão dupla que vai definitivamente consolidar o projeto de ligação com o Pacífico” destacou Cameli.

A agenda do senador começou pela manhã de terça feira, em Capixaba, em visita ao prefeito Zé Augusto, do seu partido, o PP. A convite da sociedade civil organizada, o senador se reuniu na Câmara Municipal com produtores rurais, pecuaristas e comerciantes, ouvindo reivindicações na área de saúde, educação e reforma agrária.

“Nesse momento nós estamos ouvindo os segmentos sociais, buscando uma relação de diálogo que possa ajudar a construir uma agenda positiva para as cidades e o Acre. É hora de descer de o palanque arregaçar as mangas e garantir aquilo que foi dito na campanha” acrescentou o senador.

Gladson Cameli ainda visitou uma cooperativa de doceiras em Capixaba e garantiu que vai trabalhar na liberação de emendas para o fortalecimento do setor e a geração de emprego e renda. Maria Soares, presidente da Associação, falou da satisfação de receber um Senador da República nas dependências da fábrica.

“Hoje é um dia inesquecível, e temos a certeza de que seremos atendidas em nossas reivindicações tanto na prefeitura como no senado” disse Maria.

O progressista fechou sua agenda nesta terça-feira com o prefeito Tião Flores, na cidade de Epitaciolândia onde voltou a reafirmar seu compromisso com o Alto Acre, na continuidade dos investimentos para saúde e educação solicitados pelo prefeito e sua equipe de secretários.

“Nós precisamos não apenas do senador Gladson Cameli, mas do amigo do Alto Acre, pessoa que tem ajudado essa região se desenvolver” disse Flores.

A agenda do senador segue nesta quarta-feira pelas cidades de Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá.