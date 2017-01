Estudantes foram presos por desacato e desobediência, diz PM

Da redação ac24horas - 18/01/2017 20:51:53

O Comando Geral da Polícia Militar publicou nota nesta quarta-feira (18) informando que os estudantes que causaram uma briga com militares na porta a Biblioteca Publica na tarde desta terça-feira (17), em Rio Branco, foram presos por desacato, desobediência, resistência e provocação de tumulto.

A polícia foi chamada por funcionários devido a uma mulher não usar fone de ouvido para assistir vídeos no interior da biblioteca e incomodar os demais usuários. Com a recusa da mulher, tanto em usar o fone quanto sair do local por incômodo aos demais, a polícia precisou ser acionada.

Do lado de fora, um grupo de estudantes se reunia para debater sobre o possível aumento no valor da passagem de ônibus quando avistou a mulher sendo levada pelos policiais. Segundo o grupo, a mulher foi tratada com violência.

Na nota, o Comando informa que não é a primeira vez que a polícia é acionada para retirar a jovrm do local por conta da mesma situação.

Veja a nota na íntegra: