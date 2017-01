Com 13,08 metros, Rio Juruá estará estabilizado nas próximas 24 horas, afirma Corpo de Bombeiros

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 18/01/2017 11:14:18 Corresponde no Vale do Juruá

O Rio Juruá deverá se manter estável em 13,08 metros nas próximas 24 horas, segundo o subcomandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, capitão Rômulo Barros. Para os próximos quatro dias, a estimativa é que o manancial oscile até os 13,18 metros.

De acordo com os dados do sistema de monitoramento da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, o acumulado de chuva nas últimas horas é 5 milímetros.

“Mas como a bacia do Rio Juruá é muito grande, trata-se de um número pouco significativo”, disse o capitão Rômulo.

Ele confirmou a remoção de quatro famílias atingidas pela enchente na localidade do Môa e no conjunto São Salvador, num total de 22 pessoas, sendo 11 adultos e 11 crianças.

Em relação à enchente no Rio Môa, que corta a cidade de Cruzeiro do Sul a 12 km do perímetro urbano, Rômulo garantiu que as águas voltaram ao nível normal. Segundo ele, não há histórico de desabrigados pelo manancial, já que ao longo de suas margens os moradores residem em locais altos.