Bandidos matam mulher e atiram contra criança e mais três pessoas no Segundo Distrito de Rio Branco

Da redação ac24horas - 18/01/2017 21:19:08

Uma mulher morreu e outros quatro ficaram feridos ao serem baleados no Jacarandá, no Segundo Distrito de Rio Branco, no início da noite desta quarta-feira (18). Entre os feridos está uma criança.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o fato aconteceu nas dependências do residencial Vale do Jacarandá, aos fundos do Santo Afonso. Os criminosos estariam em um veículo vermelho e passaram no local efetuando disparos com arma de fogo.

Lucilene Matos, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os demais, sendo uma criança, uma outra mulher e dois homens foram encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco para atendimento médico.

Policiais do segundo Batalhão estiveram presentes realizando todos os procedimentos de isolamento do local e coleta de informações e em seguida, saíram em patrulhamento na intenção de encontrarem os suspeitos.