​Cai número de financiamento de veículos no Estado do Acre

Da redação ac24horas - 18/01/2017 11:18:21

O número de financiamento caiu no Acre em 2016, segundo números divulgados pelo Sistema Nacional de Gravames (SNG). O estado totalizou 13.996 veículos financiados ano passado, queda de 17,1% em relação a 2015. No ano passado foi vendido a crédito um total de 8.296 automóveis leves, baixa de 19,3% na comparação com 2015, e 5.361 motos.

Ainda segundo os dados junto à Unidade de Financiamento da CETIP, empresa que opera maior banco de dados privados do país, a região Norte acumulou 267.795 financiamentos de veículos em 2016, retração de 18,7% em relação a 2015.

O total de veículos financiados no Brasil em 2016 totalizou 4.654.014 unidades, entre automóveis leves, motocicletas, pesados e outros, queda de 12,4% em relação a 2015. Desse total, veículos novos somaram 1.740.084 unidades vendidas a crédito, enquanto os usados chegaram a 2.913.930.​