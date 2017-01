​​Deputado do PT critica e pede punições a policiais que prenderam jovem na Biblioteca Pública

Da redação ac24horas - 18/01/2017 17:01:14

A briga generalizada entre os policiais militares e estudantes na tarde desta terça-feira (17) ainda rende comentários entre as autoridades. Nesta quarta-feira (18), o deputado federal Léo Brito (PT-AC) em nota postada em sua página oficial do Facebook, diz querer a punição dos policiais considerando que os militares se comportaram com grande truculência.

A confusão ocorreu em frente da Biblioteca Pública. A polícia foi chamada por funcionários devido a uma mulher não usar fone de ouvido para assistir vídeos no interior da biblioteca e incomodar os demais usuários. Com a recusa da mulher, tanto em usar o fone quanto sair do local por incômodo aos demais, a polícia precisou ser acionada.

Do lado de fora, um grupo de estudantes se reunia para debater sobre o possível aumento no valor da passagem de ônibus quando avistou a mulher sendo levada pelos policiais. Segundo o grupo, a mulher foi tratada com violência.

“É lamentável que alguns profissionais que deveriam estar trabalhando para guardar a vida das pessoas e dar segurança, comportem-se com tamanha truculência, como a que foi vista nas imagens que foram registradas durante a ação da Polícia Militar”, diz trecho da postagem.

O deputado disse ainda ser perceptível que os jovens só estavam reivindicando melhores condições de atendimento e transporte da mulher detida e salientou que a mulher estava tendo uma crise como consequência de um surto psiquiátrico.

“Os jovens pediam que os policiais chamassem uma ambulância, o que seria mais adequado. Mas ao insistir foram tratados como pessoas à margem da lei. Spray de pimenta e violência física não são a melhor maneira de garantir a ordem e a segurança.Lamento a atitude dos policiais envolvidos na ação, certo de que não sujaram a imagem da corporação do nosso Estado, por reconhecer que a maior parte dos policiais são competentes, experientes e preparados para o exercício pleno do ofício”, comentou.

Brito também prestou solidariedade aos quatro estudantes detidos e disse que todos são cidadãos de bem.

“Finalizo na certeza de que a própria Polícia Militar do Acre e o governo do Estado estão tomando todas as medidas necessárias para evitar que esse incidente se repita e tenha consequências mais graves, e para que as devidas punições sejam aplicadas”, finalizou.​