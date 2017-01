Só falta entregar a chave da prefeitura para Deus

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 17/01/2017 21:39:42

“Em Cruzeiro do Sul, Deus é o cara, o prefeito é apenas um instrumento divino para cuidar da população do município”. Antes que alguém pense que estou ironizando religiões, quero esclarecer que esta frase é de um servidor municipal. Ele ficou impressionado com o que classifica como “fanatismo religioso” de Ilderlei Cordeiro (PMDB). Segundo o servidor, o peemedebista estaria pensando imitar o primeiro ato do prefeito Jairo Silveira Magalhães (PSB), do município de Guanambi, no Estado da Bahia, que baixou um decreto entregando a chave do município a Deus.

Encontramos o decreto do prefeito baiano e deixaremos como sugestão ao prefeito Ilderlei Cordeiro, caso ele queira decretar também. “Declaro que esta cidade pertence a Deus e que todos os setores da prefeitura municipal estarão sob a cobertura do Altíssimo. Declaro ainda, que todos os principados, potestades, governadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal, nesta cidade, estarão sujeitas ao senhor Jesus Cristo de Nazaré. Cancelo em nome de Jesus, todos os pactos realizados com qualquer deus ou entidades espirituais. E minha palavra é irrevogável!”

Em tempos de crise, entregar a administração de uma prefeitura nas mãos de Deus poderá pode ser a melhor saída. Já que Ilderlei Cordeiro é um religioso fervoroso, não custa nada tentar fazer esta parceria. Afinal, com Deus no comando, alguns pequenos deslizes que gestores municipais cometem com frequência poderão ser evitados. Sem contar que se torna um padrinho mais forte que o do prefeito de Rio Branco, Marcus Viana (PT), que conta com as bênçãos do governador Sebastião Viana (PT), que apesar de ser uma mente brilhante, é uma divindade apenas na economia sustentável.



Rodrigo Damasceno afirma que concessão de placas de táxi é legal

Como falei anteriormente, este é um espaço democrático, mesmo quando o blogueiro é o alvo das criticas. Nosso divã está preparado para todo tipo de desabafo. Atendendo a pedido do ex-prefeito Rodrigo Damasceno (PT), o Blog do Ray publica sua versão da denúncia de favorecimento de dirigentes e parentes de vereadores do PT na concessão de placas de táxi no município de Tarauacá. A denúncia foi apresentada por servidores municipais que omitimos os nomes para evitar qualquer tipo de represálias. Pode deitar no divã do blog, Rodrigo.Só não garanto a bandeirada livre no serviço de táxi.

“Primeiramente gostaria de parabeniza-lo por sua coluna que sempre traz o bom humor aliado a notícia!

E sabendo do seu estilo democrático, sei que irá nos conceder o direito de resposta!

A medida tomada está respaldada em um parecer jurídico da Procuradoria do Município que autoriza tais concessões!

Não sou advogado de formação e se tenho um parecer que valida tais contratações deduzo que esteja legal!

Outro ponto importante, foi que fiz o pedido ao chefe do setor responsável para primeiramente contemplar todos os taxistas que estavam trabalhando com a placa dos outros e o remanescente seria contemplado novas pessoas que pretendiam adentrar nesse ramo de atividade respeitando o limite legal de 1 placa para cada mil habitantes!

Espero que a nova gestão comece a demonstrar seus feitos, no lugar, de só tentar anular o que fizemos! Afinal de contas, se ela for se dedicar a esse afinco, terá que destruir muitas Obras feitas em nossa Cidade, tais como, Postos de Saúde (5), quadras (6), escolas (9), biblioteca, creche, Mercados (2)… e se não tiverem feitos a demonstrar, que sigam as obras que deixamos encaminhadas com recursos garantidos, já seria um ótimo começo!!!

Mais uma vez agradeço a atenção!!!”

Agora vai!

Enquanto o governador dos governadores, Sebastião Viana (PT) fecha dezenas de parcerias nos Estados Unidos e a vice-governadora afivela as malas para Brasília, aqui na capital mundial da economia sustentável os investimentos vão de vento em popa. A Seaprof divulgou que o governo do Acre vai investir R$ 137,9 milhões na produção familiar acreana para promover as atividades produtivas. Pessoas maldosas espelham boatos que o anuncio seria apenas uma cortina de fumaça para a população esquecer a viagem da equipe de governo para aprimorar o inglês em USA. Pura maldade. Afinal, em pouco tempo estaremos disfrutando dos frutos desta viagem, apreciaremos os gringos circulando no Estado e nossas galinhas e porcos se comunicando em inglês. Sem contar que a crise cantada em prosa e verso pela gestão petista em dezembro passou num passe de mágica.