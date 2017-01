Passarela construída pela prefeitura de Rio Branco há 13 dias fica submersa no Ramal do Panorama

Da redação ac24horas - 17/01/2017 18:08:01

Construída há menos de 15 dias pela Prefeitura de Rio Branco, a passarela que auxilia os populares na travessia sobre o Igarapé Redenção, no Ramal do Panorama, está submersa desde a segunda-feira, 16. Imagens do local foram encaminhadas ao ac24horas e mostram que a estrutura, embaixo d’água, dificulta a passagem dos populares.

A Prefeitura de Rio Branco enviou imagens ao portal informando que a passarela não cedeu. O que houve, na verdade, foi alguns problemas estruturais na ponte que corta o igarapé, o que já está sendo avaliado pela prefeitura. Os serviços, contudo, informou a Assessoria de Comunicação, devem ser retomados tão logo as chuvas diminuam, evitando o risco de enxurradas e o prejuízos aos serviços que podem ser realizados no local.

Há cerca de 15 dias, um jovem foi levado pelas águas do igarapé Redenção. Após isso uma equipe do Corpo de Bombeiros seguiu auxiliando os moradores que utilizam a região para ir ou vir de casa. Foi por isso que a passarela, hoje submersa, foi construída.