Não é muito cedo para debater eleições?

Charlene Carvalho - 17/01/2017 23:33:09

NÃO TEMOS QUESTÕES MAIS IMPORTANTES PARA TRATAR?

Tenho repetido aqui que vivemos dias difíceis. Dias de angústia, dor e sofrimento. Desemprego, violência, crise financeira, risco de cheia dos rios que inundam nossas cidades, fata de perspectivas de crescimento e desenvolvimento do Estado, só para citar alguns assuntos. Infelizmente tem uma turma de políticos e não políticos que parecem passar à margem dessas questões. Não se dignam a olhar o presente, o que está ao nosso derredor e miram no futuro, mais especificamente nas eleições gerais de 2018. Isso é lamentável. Nada contra discutir alianças e possibilidades, mas além de ser prematuro discutir e lançar candidaturas, há outras urgências do povo a serem demandadas. Cuidar do presente faria muito bem à carreira desses políticos.

TRABALHO

Ainda bem que não são todos que pensam assim. Há sim políticos comprometidos com o povo, trabalhando pela melhoria da qualidade de vida da comunidade. Esses fazem a diferença e não saem por aí gritando reclamações para faze palanque da desgraça alheia. Vida longa a eles. Já aos outros, que as urnas sejam justas.

EM AÇÃO

Bonito de ver a atitude da primeira dama de Cruzeiro do Sul e Secretária de Assistência Social, Keiliane Cordeiro, percorrendo as áreas visitando as comunidades que já estão sendo atingidas pela cheia do rio Juruá, ao lado do vice-prefeito Zequinha Lima. Um ato simples, mas que mostra compromisso com o povo de sua cidade.

PEQUENOS NEGÓCIOS

O que não falta em Rio Branco são pequenas lojas de cosméticos e apetrechos para mulheres. Maioria com coisas importadas da China. Os preços as vezes são justos, as vezes nem tanto. Vale a pena pesquisar. Tem muita coisa boa e com bons preços.

INSTA

Quase todas essas lojas fazem seu marketing via redes sociais, principalmente via Instagram. Fazem tutorial, mostram fotos com detalhes e respondem questionamentos de suas clientes, além de entrega em domicílio. Uma nova forma de fazer negócios que precisa ser estudada pelo mercado.



BLOGUEIRAS

Como a rede invadiu o mercado, as lojas de maior estrutura estão cada vez mais investindo em mídia social e nas influenciadoras digitais da cidade. Um bom negócio para as blogueiras. Um péssimo negócio para a mídia formal. Em tempo de crise, elas vendem muito mais em uma postagem que muitos anúncios de jornais e rádios.

NOVOS TEMPOS

Aliás, o mercado formal de mídia acreano, como de todo o país, precisa rever seus conceitos. A publicidade está mudando. Os influenciadores digitais estão cada vez mais fortes, assim como a presença nas redes não é brincadeira de adolescente e tem potencial de espaço eficiente rentável. Internet deixou, há muito tempo, de ser brincadeira de criança e se tornou negócio de gente grande.

AUTORA…

Sou fã de Jane Austen. E fã num grau… já li seus livros e nunca perco a oportunidade de assistir filmes baseados em sua obra. Para você ter uma ideia, assisti recentemente Orgulho e Preconceito e Zumbis (ainda tá em cartaz na HBO).

…PREFERIDA

Mas vos escrevo para deixar uma dica de um livro (também tem o filme) de uma história que não é de Jane Austen, e sim baseada nessa paixão por seus escritos. “O clube de leitura de Jane Austen”, de Karen Joy Fowler, conta a história de um clube que reúne cinco mulheres e um homem para debater as obras da autora e descobrem que suas vidas não são assim tão diferentes das personagens de Austen. Leitura leve e super agradável.

Milvia Regiany Silva aproveita as férias de janeiro nas deliciosas cachoeiras de Pirenópolis (GO), um dos lugares de melhor energia para um bom descanso

Janaína e Arthur Leite podem ser facilmente classificados na lista de melhores pessoas que conheço. Simples, discretos e bravos batalhadores da causa do autismo no Acre, através da Família Azul. Parabéns a eles e todos que integram esse grupo que faz a diferença na vida de centenas de famílias acreanas