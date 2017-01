Inscrições para cursos técnicos do IFAC são prorrogadas até o dia 18

Da redação ac24horas - 17/01/2017 11:43:13

As inscrições para ingresso nos cursos de nível médio técnico integrado e técnico subsequente do Instituto Federal do Acre (IFAC) seguem abertas até às 18 horas do dia 18 de janeiro (quarta-feira). A prorrogação foi anunciada na tarde desta segunda-feira (16), por meio dos editais complementares 01/2017 e 02/2017. Ao todo, estão sendo ofertadas 870 vagas, em 17 cursos técnicos. Já foram contabilizadas mais de 4,4 mil inscrições.

Das 870 vagas, 360 vagas para técnico subsequente e 510 vagas aos cursos técnicos integrados. As inscrições devem ser realizadas somente pela internet, por meio do site do IFAC (www.ifac.edu.br). Após o candidato selecionar o processo seletivo que deseja participar, deverá preencher a ficha de inscrição com os dados solicitados nos editais e também o questionário socioeconômico. As informações contidas na ficha de inscrição serão analisadas pela Comissão Permanente de Processo Seletivo de Estudantes do IFAC.

A classificação dos candidatos para os cursos técnicos integrado e subsequente ao ensino médio será feita com base nas notas constantes no histórico escolar, que serão lançadas pelo próprio candidato no ato da inscrição.

De acordo com o edital, a modalidade integrada ao ensino médio será oferecida nos campus Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Xapuri e Tarauacá. Os cursos técnicos ofertados serão: Informática e Informática para Internet, Redes de Computadores, Edificações, Agropecuária, Meio Ambiente, Biotecnologia, Floresta e Agricultura.

Técnico Integrado – Os candidatos que tiverem interesse em concorrer a uma das vagas para o ensino médio integrado, conforme prevê o edital 11/2016, deverão ter até 17 anos completos até a data da matrícula e ainda ter concluído, imprescindivelmente, o ensino fundamental. O curso além de garantir a conclusão do ensino médio também oferece ao aluno a formação técnica profissional.

Técnico Subsequente – O estudante que optar por se inscrever em um dos cursos técnicos subsequentes deverá já ter concluído o ensino médio, comprovando tal requisito no ato da matrícula. Conforme o edital 12/2016, as vagas ofertadas são para os campus Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Baixada do Sol. Os cursos técnicos oferecidos para o próximo ano são: Segurança no Trabalho, Administração, Tradução e Interpretação de LIBRAS, Cooperativismo, Recursos Pesqueiros, Zootecnia, Agroecologia e Aquicultura.