Homem é preso com espingarda e colete dos Direitos Humanos

Da redação ac24horas - 17/01/2017 11:39:22

A Polícia Militar de Sena Madureira apreendeu uma espingarda calibre 12 com dois cartuchos em poder de um homem que também estava com um colete funcional dos Direitos Humanos. A prisão do homem ocorreu através de denúncia anônima, após ele atirar no meio da rua.

O flagrante aconteceu na estrada Xiburema, Bairro Eugênio Areal – a conhecida invasão da Xiburema, em Sena Madureira. Ao chegar ao local, os policiais avistaram o acusado que ainda tentou fugir, mas foi alcançado e preso portando a espingarda.

No boletim de ocorrência da PM consta que não houve feridos. Todo o material foi entregue na delegacia juntamente com o preso.

“Iremos realizar todo o procedimento, indiciando o acusado por porte ilegal de arma. Após o trabalho aqui na delegacia, ele será transferido para o presídio”, informou o delegado Samuel Mendes.