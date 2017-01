Equipe da Marinha vem ao Acre fazer perícia nas embarcações envolvidas em acidente no rio Acre

Da redação ac24horas - 17/01/2017 14:53:36

Uma equipe da Marinha está no Acre fazendo perícia nas embarcações que colidiram no domingo (15) no rio Acre, em Rio Branco, e vitimou a jovem Bárbara Bruna Bezerra Bispo, de 22 anos. A jovem pilotava a moto aquática e não possuía habilitação. Segundo testemunhas, ela também teria ingerido bebida alcoólica horas antes do acidente. Ela estava grávida de um mês e tinha um filho de quatro anos.

O capitão da Marinha Brasileira, Jerry Kenned Sabino informou a uma a emissora local que, duas vezes ao mês, uma equipe da Marinha vem à capital fazer fiscalização para averiguar a parte documental, coletes e condições de flutuabilidade das embarcações. Quando há o ‘Operação Verão’, também é feito o uso de etilômetro para inibir o uso de álcool por parte dos condutores. A equipe da Marinha foi deslocada do Amazonas para fazer a perícia.

Rio Branco é uma das poucas capitais que não conta com posto da Marinha para cobrar as regras que devem ser cumpridas para transporte fluvial. Com isso, é normal o manuseio de veículos aquáticos no rio Acre por condutores sem o mínimo de qualificação para o uso.

Nesta época do ano, quando o nível do rio Acre fica elevado, é comum o uso de lanchas e moto aquáticas no trecho do rio onde corta a Gameleira e o Novo Mercado Velho, áreas centrais e turística de Rio Branco.

Bárbara Bruna, 22 anos, além de não ter habilitação, usava o veículo a noite, onde a iluminação também não era adequada. O acidente ocorreu por volta das 20h.

Em Rio Branco, pela falta de posto da Marinha, parte do serviço é feita por equipes do Corpo de Bombeiros como, por exemplo, a fiscalização nas embarcações para procedimento de segurança na utilização de colete salva-vidas, boias e outros equipamentos. A vistoria para usuários de lanchas, jet ski, iates e veleiros não é feita.

O tenente Mário, do Corpo de Bombeiros, informou que uma equipe foi deslocada ao local do acidente e retirou a jovem da água para um lugar seguro. A jovem morreu no momento e que foi atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

“Nossa equipe chegou ao local após o ocorrido e os primeiros procedimentos foram feitos até a chegada do SAMU. Rio Branco não conta com posto da Marinha e parte do serviço é feita pelo Corpo de Bombeiros, porém, a fiscalização para manuseio de lanchas ou jet ski não é de competência nossa. É exclusivo da Marinha”, disse o tenente.