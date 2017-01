Bandidos atiram contra viatura da PM em Cruzeiro

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 17/01/2017 15:51:02 Corresponde no Vale do Juruá

Dois acusados de terem atirado contra uma viatura da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul acabaram baleados na noite de ontem, 16. Jardel Gomes de Oliveira, 20 anos, e Marcelo Pontes, 34, estavam em uma motocicleta de propriedade deste último e foram alvejados após perseguição e troca de tiros. Com Jardel a polícia encontrou uma pistola ponto 40, com a numeração raspada. A arma é de uso restrito das polícias.

Segundo o boletim de ocorrência, os dois suspeitos estavam no bairro São José quando foram avistados por uma viatura da PM, que tentou interceptá-los após ouvir disparos de arma de fogo. O garupa teria atirado contra e a viatura antes que a motocicleta fugisse do local.

De acordo com o delegado Lindomar Ventura, os suspeitos se encontram sob a custódia da Justiça. Eles estão presos em flagrante por tentativa de homicídio contra os policiais. O autor dos disparos teria sido Jardel, que estava na garupa. Ele levou um tiro no quadril e ainda será ouvido pelos investigadores.

Marcelo Pontes levou um tiro no braço e se encontra preso na delegacia do município. Ele alega ter sido ameaçado por Jardel para transportá-lo até um ponto da Rua do Lixão, onde houve vários disparos contra uma terceira pessoa. No local, a PM recolheu várias cápsulas de calibre ponto 40.

Segundo o delegado, apesar de Marcelo trabalhar em um supermercado da cidade como açougueiro, seu depoimento é inverossímil. O acusado afirma manter, após o expediente no supermercado, um ponto de venda de churrasco no bairro em que mora, local em que teria sido abordado por Jardel com um pedido que o levasse ao bairro Remanso. Ao subir na moto, Jardel o teria ameaçado com a pistola.

“Como a gente procura fazer justiça na própria delegacia, vamos tentar ouvir alguma testemunha que tenha presenciado o momento em que os dois subiram na motocicleta”, disse à reportagem Lindomar Ventura.

Facção criminosa

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul busca informações sobre a terceira pessoa que supostamente teria sido vítima de disparos da arma de Jardel.

Segundo o delegado, há indícios de que ele mantenha ligações com uma facção criminosa infiltrada no município.