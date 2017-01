Cuidado! Passarela construída pela prefeitura de Rio Branco há 13 dias cai no Ramal do Panorama

Da redação ac24horas - 17/01/2017 15:05:48

Construída há menos de 15 dias pela Prefeitura de Rio Branco, a passarela que auxiliava os populares na travessia sobre o Igarapé Redenção, no Ramal do Panorama, cedeu nesta segunda-feira, 16. Imagens do local foram encaminhadas ao ac24horas e mostram que a estrutura não tem mais condições de ser utilizada pelos pedestres.

Como à época explicou a prefeitura, um desvio que havia no local e a cabeceira da ponte em obras foram levados pelas águas durante uma enxurrada no dia 1º de janeiro, quando choveu em quatro horas, 62 milímetros de água, volume esperado para os primeiros sete dias de janeiro.

Nesta terça-feira, 17, a Assessoria de Comunicação da prefeitura informou que as obras devem ser reiniciadas no local apenas com a chegada do verão, quando o nível do manancial diminuirá, minimizando inclusive o risco de enxurrada, o que prejudicaria os trabalhos. Mesmo assim, no local, desde segunda-feira, homens do Corpo de Bombeiros auxiliam os pedestres nas travessias.