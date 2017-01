Cinco pessoas com suspeita de meningite dão entrada em hospital Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 17/01/2017 15:29:04 Corresponde no Vale do Juruá

Em apenas dois dias, cinco pessoas com suspeita de terem contraído meningite deram entrada no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Ainda assim, a Vigilância Epidemiológica do município descarta um surto da doença. Dos cinco pacientes que recebem tratamento médico, quatro são crianças entre cinco meses e 11 anos de idade. O outro é um rapaz de 19 anos.

A direção do Hospital do Juruá confirmou os casos suspeitos, mas orientou a reportagem a procurar a Vigilância Epidemiológica. A coordenadora do órgão, Marcicleide Oliveira, disse que as coletas de sangue feitas nos pacientes precisam ser encaminhadas ao Lacen (Laboratório Central de Rio Branco) para análise.

O problema, como quase tudo no Juruá, é o tempo que as autoridades de saúde levam para dar respostas: no caso dos exames de meningite, não menos que um mês.

Segundo Marcicleide, as quatro crianças que chegaram ao Hospital do Juruá estão sendo medicadas mesmo sem comprovação de que tenham contraído meningite. Trata-se de um procedimento padrão. “As crianças foram avaliadas pelo pediatra e o rapaz de 19 anos, pelo infectologista”, garantiu ela.

Marcicleide disse ainda que dois dos pacientes são oriundos de Ipixuna, no Amazonas, e os demais de Cruzeiro do Sul.

Como não houve contato entre dos infectados entre si, descarta-se um surto de meningite na região. A mudança climática é uma explicação possível para que os cinco casos ocorressem em apenas dois dias.