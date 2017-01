Chefe do Ministério Público discute crise no sistema penitenciário do Acre com ministro da Justiça

17/01/2017

O procurador-geral de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto e procuradores-gerais do Ministério Público dos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul reuniram-se, nesta terça-feira, 17, com o ministro da Justiça Alexandre de Moraes. O encontro aconteceu em Brasília e teve como objetivo discutir a crise do sistema penitenciário.

Na ocasião, o ministro da Justiça detalhou algumas das medidas que fazem parte do Plano Nacional de Segurança, anunciado em janeiro deste ano. Entre as ações previstas, está a criação de 27 núcleos de inteligência policial nos estados e no Distrito Federal, dos quais, o Ministério Público também fará parte.

Outra medida anunciada é o repasse imediato aos estados de R$ 295,4 milhões, sendo R$ 147,6 milhões para a aquisição de bloqueadores de celular, R$ 70,5 milhões para scanners e R$ 77,5 milhões para tornozeleiras.

O enfrentamento da crise no sistema penitenciário também vai contar com a atuação das Forças Armadas, que deverão fazer inspeção de materiais considerados proibidos e reforçar a segurança nas unidades.

Ainda na manhã desta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes realizou reunião com os secretários de Segurança Pública e Administração Penitenciária de todo o país. No encontro foram estabelecidos vários pontos para o enfrentamento da crise penitenciária.