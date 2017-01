Advogados podem inscrever trabalhos científicos na 1ª Revista Eletrônica da OAB/AC

Da redação ac24horas - 17/01/2017 14:03:20

A Comissão da Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), juntamente com a Subcomissão do Estudante de Direito, lança a primeira revista eletrônica da OAB/AC. O objetivo do projeto é incentivar a produção científica entre acadêmicos, advogados e demais operadores do Direito, com publicação de artigos, teses jurídicas, inovações sobre assuntos polêmicos, entre outros.

As inscrições para submissão de trabalhos podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro de 2017, exclusivamente pelo endereço eletrônico cjaoabac@gmail.com, através do e-mail pessoal do autor, com o título: REVISTA ELETRÔNICA, sucedido dos dados pessoais e contato telefônico no corpo da mensagem. O autor também deverá encaminhar, no ato da inscrição, uma autorização para publicação do trabalho, manifestando ciência nas regras do edital, mediante documento assinado e digitalizado, ou com assinatura digital.

Serão aceitos trabalhos novos, bem como trabalhos já publicados em anais, congressos, simpósios, encontros, semana acadêmica, jornada e em dissertações e teses. A avaliação dos mesmos será realizada entre 1º de fevereiro a 02 de março de 2017.

Para maiores informações consulte o edital ou procure qualquer membro da CJA.