PSDB quer ser protagonista em 2018 e estuda lançar Marcio Bittar ao governo e Major Rocha ao senado

Luis Carlos Moreira Jorge - 16/01/2017 06:27:12

A executiva regional do PSDB tirou um posicionamento de que o partido tem de ter candidato ao Governo e ao Senado. A informação me foi comunicada pelo deputado federal Major Rocha (PSDB). Os nomes que ficarão na mesa para discussão serão os do Major Rocha e do ex-deputado federal Márcio Bittar. Para o presidente do PSDB, Major Rocha (PSDB), um partido como o PSDB, que terá candidato próprio à presidência da República em 2018 tem de ser protagonista na eleição majoritária, no Acre com candidaturas para senador e governador. Serão realizadas pesquisas ao longo de 2017 para que possa ser feita uma aferição sobre qual nome estará melhor posicionado. Esta decisão do PSDB mostra que, em se tratando de oposição, no Acre, só boi não voa. Mas é bom nem duvidar muito já que, pode aparecer algum Nelore plainando no céu acreano.

Placar negro

Do dia 1° até hoje 29 execuções aconteceram. Mas o placar negro pode mudar a qualquer momento. O coronel Ulisses tem razão ao dizer que conseguimos virar o IRAQUE

Generoso com os derrotados

O prefeito Marcus Alexandre (PT) foi generoso com os vereadores derrotados na última eleição municipal. Colocou os ex-vereadores Roselane Sport (PRP), Alonso Andrade (PV), Graça da Baixada (PT) e Rose Costa (PT), em cargos na PMRB, com faixa salarial de 4 mil a 9 mil reais.

Meta cobiçada

Depois conseguir filiar o ex-prefeito de Epitaciolândia, André Hassem, a presidente do SOLIDARIEDADE, Márcia Bittar, cobiça uma meta com mais votos: o ex-vereador Cabide.

Argumento tosco

Do PMDB você espere de tudo na política. O prefeito de Porto Valter, Zezinho Barbary (PMDB), não tinha desculpa menos tola para justificar a aliança com o prefeito Marcus Alexandre (PT) de lhe apoiar à presidência da AMAC, de que o presidente do órgão tem de morar na capital?.

Ser transparente

O prefeito Zezinho Barbary (PMDB) poderia simplesmente dizer que decidiu se aliar ao prefeito Marcus Alexandre (PT) e ponto final. É uma escolha pessoal. Não vale é vir com desculpas

Copa e cozinha

Se o prefeito Zezinho Barbary (PMDB) tomou a decisão de aliar-se ao PT na eleição para a presidência da AMAC é porque, ouviu antes a opinião do ex-prefeito Vagner Sales (PMDB) de quem é da copa e cozinha na política do Juruá.

Rio de Janeiro fazendo escola

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD), anunciou que, os salários de Dezembro dos funcionários da Prefeitura serão pagos, em parcelas suaves e longas. Rio de Janeiro fez escola. Com a posse dos prefeitos veio a realidade financeira e com ela o fim da lua de mel.

Carta de seguro

Na segunda campanha para governador, Flaviano Melo deixou a PMRB com a oposição toda unida e prometendo entrar de cabeça na sua candidatura. No meio da campanha César Messias, Toinha Vieira e outros tinham pulado fora. Um alerta ao senador Gladson Cameli (PP).

Santa ingenuidade!

Como tem gente ingênua na oposição! Com o Gabriel Forneck, homem de confiança do prefeito Marcus Alexandre (PT), na presidência do Conselho Tarifário, ainda tem gente que nutre a esperança de que o aumento do preço das passagens de ônibus não será aprovado?

Oposição, que oposição?

Sabem quem indicou o secretário de Agricultura da prefeitura de Cruzeiro do Sul, governada pelo Ilderlei Cordeiro (PMDB)? Quem apontou algum político da oposição errou feio: foi o deputado federal Alan Rick (PRB), que está até o talo comprometido com o governo petista.

Se quiser ter sucesso

O ex-prefeito Vagner Sales (PMDB) foi decisivo na eleição do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB). Só que o prefeito agora é o Ilderlei, que precisa imprimir a sua marca pessoal na administração se quiser ter sucesso na projeção da sua imagem política. Ou ficará a impressão que o prefeito é ele, mas quem manda e desmanda é o Vagner Sales.

Leal na eleição

A lealdade ao projeto do grupo político do prefeito Ilderlei ao ex-prefeito Vagner Sales tem que ficar para a campanha de 2018, apoiando seus candidatos à Aleac e à Câmara Federal.

Abandonado no mar revolto

O que se constatou na eleição municipal para prefeito de Sena Madureira foi que, o ex-prefeito Mano Rufino (PSB) foi abandonado à sua própria sorte pelo governo e pelo PT.

Nenhuma cobrança

Por conta do abandono na FPA, ninguém poderá cobrar nada do ex-prefeito Mano Rufino (PSB) caso se confirme que formará no SOLIDARIEDADE, como candidato a deputado estadual.

Outro provável ferro

O ex-deputado Jamil Asfury, que articula politicamente o PEN, que só existia no nome, se conseguir filiações importantes pode chegar em 2018, com um partido organizado e cobiçado. Tem que avaliar em que coligação entrará. Se entrar na do PT: levará outro provável ferro.

Triturado na campanha

Jamil Asfury (PEN) só não é hoje deputado estadual – ficou na primeira suplência – porque foi visado e triturado pela máquina petista na última eleição estadual. Sabe perfeitamente disso.

Anotem para confirmar

A delação da Odebrecht virá com acusações nas delações premiadas, envolvendo políticos do Acre. Anotem para confirmar. E mexendo no quadro de pré-candidatos majoritários.

Franco atirador

O deputado Antonio Pedro (DEM) não ganhou a prefeitura com seu filho, mas não é o fim do mundo. Projetou-se como oposição firme ao governo e poderá tirar proveito político se o prefeito Bira Vasconcelos (PT) fracassar na administração. Ficará como um franco atirador.

Cofres cheios

Acabou a pindaíba no governo estadual com os generosos repasses do governo federal, com dinheiro em caixa anunciou contratações, concursos, e terá como pagar todos fornecedores.

Optou em trabalhar

O prefeito de Assis Brasil, Zum (PSDB) foi quem pegou uma das prefeituras mais quebradas do Acre e nem assim está choramingando, começou trabalhando com o que tem para sair da crise. Não adianta o prefeito ficar culpando o antecessor, porque isso não resolve o problema.

Não é verdade

Em Senador Guiomard não é verdade que a dívida do fornecimento de energia é da gestão do ex-prefeito James Gomes, ela vem rolando de vários antecessores. E o caso também de outras prefeituras penduradas com dívidas na ELETROACRE. Quem casa com a viúva cria os filhos.

O rio não está para peixe

O nosso falante deputado federal Sibá Machado (PT), hoje na Secretaria de Indústria, anda calado que nem curió em muda. É que o rio não está peixe, o pescado que é industrializado no Complexo de Piscicultura vem de Rondônia, onde os produtores querem receber no cash.

Mal planejado

Para uma indústria funcionar com perenidade tem que ter matéria prima na porta, os produtores locais, além de não conseguirem suprir a demanda não querem vender para o Complexo de Piscicultura por pagar barato e demorarem a receber. Muito mal planejado.

Não mete a mão em cumbuca

Conheço um pouco o deputado federal Flaviano Melo (PMDB). Nunca entra em bola dividida. Por isso não creio que brigará com o ex-prefeito Vagner Sales (PMDB) para disputar o Senado. Flaviano somente entraria numa disputa deste porte com duas candidaturas e num consenso.

Nem mel e nem cabaça

Não é preciso entender de política e nem ser bom de matemática para se dizer que, se a oposição entra com mais de dois candidatos ao Senado em 2018, poderá entregar as duas vagas para o PT. A questão é que todos da oposição se acham com o direito de ser candidato.

Nunca discutiram a derrota

Até hoje os líderes da oposição não sentaram para uma avaliação séria sobre a derrota da eleição municipal em Rio Branco. Nesta questão do Senado já se sente o cheirinho que vão fazer uma nova trapalhada, como a que fizeram na eleição para a prefeitura da capital.

Quem atira a primeira pedra?

Depois da capitulação do PMDB na disputa da presidência da AMAC, os tucanos andam perguntando quem agora terá moral para atirar a primeira pedra no deputado federal Major Rocha (PSDB). E endereçam a pergunta na direção dos peemedebistas.

Estou acompanhando

Esta questão da eleição para a presidência da AMAC tem todo um contexto financeiro. Quem banca a maior parte das despesas para a sua manutenção é o prefeito da capital. Um prefeito de um município do interior, se assumir a presidência terá que arcar com o custo. E em tempo de crise financeira os prefeitos estão correndo de pagamentos extras. E o glorioso PMDB com os seus prefeitos preferiram deixar tudo como está para não meterem a mão no bolso. Aliás, o PMDB só costuma ficar do lado que o boi se deita. Se tem uma eleição para a qual o prefeito Marcus Alexandre (PT) está deitado na rede é esta da AMAC. A oposição capitulou antes da batalha. Sua eleição se dará por aclamação. É a sua primeira vitória contra a oposição depois que foi reeleito para a PMRB. Podem encarar como bem entenderem, foi sim uma derrota, já que o prefeito Ilderlei