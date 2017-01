Prefeito afirma que herdou uma dívida de R$ 1,4 milhão de INSS

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 16/01/2017 06:32:35 Editoria de Cidades

MÂNCIO LIMA – O prefeito do município de Mâncio Lima, Isaac Lima, afirmou hoje pela manhã, que herdou uma dívida de R$ 1,4 milhão da gestão anterior, somente com pagamentos de INSS. O levantamento foi feito pela secretaria de finanças. Se não for sanada, o município pode ficar inadimplente.

“No processo de transição não foram entregues informações de que havia uma dívida tão grande como essa para um município que arrecada quase nada. Por isso, o planejamento inicial de Governo precisou ser revisto” disse Isaac.

Segundo o prefeito, devido a pendência, todo o planejamento inicial previsto precisou ser revisto, o repasse do dia 10, no valor de R$ 300 mil ficou retido na fonte como forma de sanar o débito.

Ainda de acordo a assessoria do prefeito, a herança deixada pela gestão anterior não para por ai. Foram detectadas irregularidades na execução de vários convênios com o governo federal. Algumas obras estão paradas a mais de dois anos.

A assessoria cita a construção de três quadras cobertas nas escolas da rede Municipal de Ensino. Segundo a secretaria de finanças parte dos recursos já foi utilizado, mas, a obra não atendeu aos padrões exigidos pelo MEC e o restante do recurso é insuficiente para a conclusão das mesmas.

O ex-prefeito, Cledson Rocha não foi encontrado para falar sobre o assunto.