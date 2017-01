Perseguição a veículo, furto e agressão marcam final de semana no município de Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 16/01/2017 18:09:25 Corresponde no Vale do Juruá

Uma blitz realizada no centro da cidade de Cruzeiro do Sul, no final de semana, acabou com uma perseguição a um caminhão depois que o motorista furou o bloqueio da Polícia Militar. Tiros foram disparados nas rodas do veículo quando este já estava no bairro Cruzeirinho Novo. O motorista conseguiu se evadir a pé e três passageiros foram liberados após revistas.

Segundo o delegado Lindomar Ventura dos Santos, ficou comprovado que o caminhão estava em serviço, tendo terminado de transportar tijolos. Nada foi encontrado com os ocupantes do veículo. O motorista havia ingerido bebida alcoólica e resolveu fugir da blitz, o que complicou ainda mais a sua situação.

“A gente sempre faz o alerta de que se a pessoa não estiver devendo nada, que então obedeça ao comando da polícia de parar”, disse ele.

Lindomar justificou os disparos nas rodas do caminhão lembrando que o Estado vive um momento delicado na segurança pública. “O que poderia ser uma ocorrência mínima, quase resultou em tragédia”, alertou.

Mais ocorrências

Numa residência da Vila Lagoinha, um aparelho de TV furtado. Até o momento a Polícia Civil não prendeu nenhum suspeito.

No município de Mâncio Lima houve registro de um caso de violência doméstica. Em Rodrigues Alves, a polícia cumpriu mandado de prisão contra um acusado de também ter agredido a companheira.

A PM também apreendeu uma arma branca e deteve um homem com uma pequena quantidade de entorpecente. Ele foi liberado horas depois.