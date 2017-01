OCA dá dicas para quem não suporta esperar horas por um atendimento

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Com uma média de 6 mil atendimentos por dia, a Organização das Centrais de Atendimento (OCA) realizou um levantamento no qual identificou-se dias e horários de menor fluxo para acessar os serviços.

Então, você que não suporta esperar horas por um atendimento fique atento e confira as dicas: os melhores dias e horários para realizar os serviços se concentram entre quarta e sexta-feira, das 13 às 16 horas, quando se identifica uma baixa demanda na central. Vale lembrar que a OCA reúne 27 instituições parceiras de âmbito municipal, estadual e federal, disponibilizando 964 serviços.

Uma novidade que poucos sabem é que o cidadão pode obter informações em tempo real sobre os serviços e tempo de espera por meio dos seguintes canais: telefone (68) 3215-2400, Facebook da OCA e pelo Chat disponível no www.gsp.ac.gov.br

Outro canal que também ajuda a diminuir o tempo de espera é o Guia de Serviços Públicos que está disponível no www.gsp.ac.gov.br, tem o proposito de facilitar o acesso às informações.

Janeiro é um mês que apresenta uma alta demanda, com uma grande procura pelos serviços de documentação pessoal, como Identidade, Carteira de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho (CTPS) e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), serviços bancários como pagamentos e recebimento de benefícios e emissão de taxas da Prefeitura Municipal e do Departamento Estadual de Transito (Detran/AC). Com informações da Agência Acre.