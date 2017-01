Nível do Rio Acre sobe rápido e marca 9,52m em Rio Branco

Da redação ac24horas - 16/01/2017 14:03:24

O volume de chovas que cai em Rio Branco e região nos últimos dias já mostra seus resultados. Não por acaso, o Rio Acre marca, nesta segunda-feira, dia 16, 9,52 metros, número cada vez mais próximo da cota de alerta da capital, que é de 13,5 metros.

Mesmo assim, antes disso, quando o nível do rio marcar 12 metros de profundidade, o Plano de Contingência do município será colocado em ação, começando com a construção de abrigos públicos para a recepção de famílias que possam vir a ser atingidas pelas águas do manancial.

Segundo a Defesa Civil, bairros como Taquari, Cadeia Velha e Habitasa serão permanentemente fiscalizados e acompanhados por equipes. Para o coronel George Santos, coordenador do órgão municipal, esse tipo de medida é essencial durante os trabalhos que antecedem uma provável cheia. O rio Acre é monitorado desde a década de 1970.