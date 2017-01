Museu da Difusora recebe nome do primeiro diretor da emissora

Da redação ac24horas - 16/01/2017 14:00:26

Responsável por estar à frente dos grandes programas de sucesso da Rádio Difusora Acreana, tais como Correspondente Difusora, A Hora da Saudade e Ave Maria, além de escrever radionovelas, Alfredo Mubárac fez história durante sua passagem pelo veículo de comunicação, sendo ele o primeiro diretor artístico.

Como forma de reconhecimento, após a reforma do prédio, o novo museu do espaço recebeu o nome do locutor. O local arquiva os itens que fizeram parte da trajetória da Difusora, como aparelhos de som, discos, fotos e cartas recebidas de todo o mundo.

Em dezembro de 2016, o governador Sebastião Viana reinaugurou a sede da Rádio Difusora Acreana, “A Voz das Selvas”. O espaço foi recuperado e reformado, mantendo vivos os traços existentes no ambiente que abriga um dos maiores símbolos da comunicação acreana.

Com 72 anos, é considerada patrimônio histórico e cultural do Acre. Funcionando na frequência 1400 AM, tornou-se responsável por levar informações para os lugares mais longínquos do estado, do país e do mundo.

Atualmente, a emissora integra o Sistema Público de Comunicação do Estado. Sua programação conta com jornais, entrevistas e o famoso “Correspondente Difusora”, que abre o microfone para dar notícias de pessoas que vêm até a capital aos familiares seringueiros, ribeirinhos e indígenas.