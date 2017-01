Polícia apreende lancha e jet ski que colidiram no rio Acre

Da redação ac24horas - 16/01/2017 14:22:34

A lancha e o jet ski que colidiram no rio Acre na noite deste domingo (15) e vitimou a jovem Bárbara Bruna, 22 anos, foram apreendidos pela Polícia Civil nesta segunda-feira (16). Ainda hoje, a polícia deve ouvir 15 pessoas que presenciaram o acidente.

Bárbara Bruna, 22 anos, que estava com um mês de gestação, morreu após o jet ski que ela usava colidir com a lanha do empresário Gringo Soster. As investigações continuam para saber o responsável pelo acidente. A polícia informou que o empresário prestou todo o socorro à vítima. O advogado de defesa de Soster informou que vai se posicionar posteriormente.

A vítima, além de não ter habilitação, estava em um jet ski emprestado. O acidente ocorreu a noite por volta das 20h, no trecho do rio Acre que divide a Gameleira e o Novo Mercado Velho.

O tenente Mário, do Corpo de Bombeiros, informou que uma equipe foi deslocada ao local do acidente e retirou a jovem da água para um lugar seguro. A jovem morreu no momento e que foi atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

“Nossa equipe chegou ao local após o ocorrido e os primeiros procedimentos foram feitos até a chegada do SAMU. Rio Branco não conta com posto da Marinha e parte do serviço é feita pelo Corpo de Bombeiros, porém, a fiscalização para manuseio de lanchas ou jet ski não é de competência nossa. É exclusivo da Marinha”, disse o tenente.

O velório de Bruna acontece na igreja Leão de Judá, na Rua Boulevard Augusto Monteiro, bairro Triângulo Velho, no Segundo Distrito.