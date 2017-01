Jovem vítima de colisão é enterrada em meio à comoção de amigos e familiares

Da redação ac24horas - 16/01/2017 18:05:03

Vítima da colisão envolvendo uma lancha e uma moto aquática, neste domingo, dia 15, no rio Acre, em Rio Branco, a jovem Bárbara Bruna Bezerra Bispo, de 23 anos, foi enterrada na tarde desta segunda-feira, dia 16, no cemitério Morada da Paz. A família não autorizou imagens da ala do enterro.

Ao menos 200 pessoas acompanharam a última despedida à jovem que estava grávida de pelo menos um mês. Ela também tinha um outro filho e, segundo pessoas ligadas à família, era muito querida por quem a conhecia. Bárbara estaria, segundo informações extraoficiais, pilotando um jet-ski, sem ter habilitação para isso.



O acidente, que ocorreu por volta das 19h30, segundo Corpo de Bombeiro, foi presenciado por diversas pessoas que estavam no Calçadão da Gameleira, às margens do rio. Bárbara Bruna chegou a ser socorrida por profissionais do Samu, mas não resistiu e morreu. Ela teve fraturas nas pernas e traumatismo, o que causou hemorragia interna e a levou à morte.

Nessa época do ano, quando o nível do Rio Acre aumenta, é comum o uso de lanchas e motos aquáticas no leito do rio, principalmente na região central da cidade, próximo às praças e pontos turísticos, o que eleva o número de expectadores. Contudo, não há nenhuma fiscalização da Marinha, nem dos Bombeiros.

