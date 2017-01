Diretor do Detran inaugura novo pátio de provas

Da redação ac24horas - 16/01/2017 13:40:30

O Diretor Geral do Detran/AC Pedro Longo entregou nesta manha as novas instalações do pátio de provas do órgão. Com um investimento de aproximadamente trezentos e cinquenta mil reais, foram construídas instalações apropriadas para receber não só os alunos dos CFCs que serão avaliados como também familiares e colegas em uma arquibancada coberta para proteger do sol e chuva.

Também foram entregues novas instalações para os examinadores e banheiros para atender a todos, além da revitalização da pista de provas.

Segundo Longo, as novas instalações vão propiciar um acolhimento adequado a todos os usuários, e “representa mais uma realização do Projeto Detran Amigo, que busca aproximar a autarquia de trânsito dos seus usuários, além de demonstrar que mesmo em época de crise o Governo do Estado mantém esforços para aprimorar seus serviços”.

A obra foi bastante elogiada pelo Presidente do Sindicato das CFCs José Luiz Souza da Silva. “O Dr. Pedro Longo e toda a diretoria do Detran estão de parabéns por atenderem esta antiga reivindicação dos Centros de Formação de Condutores e também dos nossos instrutores. Certamente esta obra é um passo importante para a melhoria das nossas condições de trabalho.”