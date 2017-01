Biblioteca Pública oferece contação de história, leitura, brincadeiras e cinema

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Atenção pais! a Biblioteca Pública Estadual, localizada no centro de Rio Branco, dispõe de uma programação infantil desenvolvida especialmente para o período de férias escolares. Não deixei as crianças ociosas em casa! Aproveite a programação para estimular a criatividade e aprimorar o conhecimento dos pequenos. A instituição abre de segunda-feira a sábado, das 7h30 às 21h30.

O Espaço da Criança, que fica no segundo piso do prédio, oferece diariamente atividades de contação de histórias, poesias infantis e leituras livres e dramatizadas e ainda brincadeiras de ciranda infantis e quadrilhas que compõem o repertório do folclore brasileiro.

Os brinquedos cantados – atividades que envolvem o corpo, movimentos e música – também fazem a diversão da criançada.

Para quem curte cinema, o espaço conta com a exibição de filmes infantis, na Filmoteca da própria Biblioteca Pública Estadual, de segunda a sexta-feira, a partir das 15 horas. Aos sábados a atividade tem início às 16 horas. Com informações da Agência Acre.