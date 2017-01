Após capotamento, vítimas de acidente na BR-364 estão fora de perigo

João Renato Jácome - 16/01/2017 11:06:46

Todos os 12 sobreviventes do acidente registrado na BR-364, em Cruzeiro do Sul, na manhã de domingo, 15, estão fora de perigo, segundo informou à imprensa o Hospital Regional do Juruá, para onde todos foram encaminhados. Uma das ocupantes do veículo, Clemilde Oliveira de Lima, morreu ainda no local.

Alguns dos envolvidos tiveram apenas escoriações e foram liberados, outros ficaram em observação e dois passaram por cirurgia. Entre os ocupantes do veículo estavam quatro crianças, algumas sendo transportadas no compartimento de carga.



Jaqueline Lima Batista fraturou o braço direito e Francisca Martins de Oliveira fraturou o braço esquerdo, e passaram por cirurgia. Uma criança de 09 anos e a condutora do veículo e a condutora Clemilda Ferreira de Lima, ficaram em observação médica, e os demais integrantes do veículo foram liberados.

A Polícia ainda investiga as causa do acidente, mas de acordo com uma das ocupantes do carro, a condutora tentou ultrapassar uma motocicleta quando perdeu o controle e capotou o veículo, vindo a bater contra um poste. AS informações são do site Juruá Online.