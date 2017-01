Aeroporto de Tarauacá está sem energia e em estado de abandono

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 16/01/2017 06:25:55 Editoria de Cidades

TARAUACÁ – A vereadora Janaína Furtado (REDE) denunciou hoje pela manhã, em Tarauacá, o completo abandono do aeroporto da cidade. Ela afirma que até a servidora que fazia a limpeza do local foi dispensada, “serviço que ficou a cargo do vigilante” assegurou.

Além das péssimas condições do prédio, segundo Janaina, há mais de dez dias o local está sem energia elétrica “suspensa por falta de pagamento” complementou a vereadora. O aeroporto que chama-se José Galera dos Santos recebe voos diurnos regulares de cidades vizinhas como Santa Rosa do Purus, Feijó, Cruzeiro do Sul e até voos de Eirunepé e Envira.

Em dezembro de 2009, devido a problemas operacionais, o aeroporto teve seu funcionamento embargado pelo 7º Comando de Operações do Espaço Aéreo Amazônico(COMAR). Assim, só era possível chegar a cidade de Tarauacá por meio aérea, pelo aeroporto de Feijó localizado a 45 Km da zona urbana de Tarauacá.

A última reforma do local aconteceu em 2010. A reportagem não conseguiu falar com o gestor do aeroporto.