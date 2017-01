Vice-prefeito Joãozinho da cidade de Capixaba se filia ao PMDB do deputado federal Flaviano Melo

Nelson Liano Jr. - 15/01/2017 07:44:15

Neste final de semana o PMDB aumentou o seu poder de influência na prefeitura de Capixaba, comandada pelo PP. Além de ter os secretários de saúde, Gerlandes, e o de educação Ruberlei, o vice prefeito Joãozinho trocou o PTB pelo PMDB. O evento de filiação no município contou com a presença do presidente acreano da legenda, deputado federal Flaviano Melo (PMDB), do deputado estadual Chagas Romão e do vereador de Capixaba, Gê. Outras 23 pessoas também aproveitaram a ocasião para assinarem a ficha de filiados peemedebistas.

O vice, Joãozinho, que estava no PTB, já tinha sido do PMDB e foi saudado por Flaviano no seu retorno. “O caminho de casa ninguém erra e o Joãozinho soube retornar direitinho para o seu lugar,” destacou o deputado federal.

Durante o evento de filiação, Flaviano discursou ao novos correligionários: “Estou muito feliz de estar aqui com esses novos filiados. Porque sempre tenho dito que cuido muito mais do PMDB do que da minha família. O povo do PMDB está por aqui e meu familiares estão longe. O PMDB é o meu filho preferido. Desde meu avô, passando pelo meu pai e meu irmão que faleceu, estamos na terceira geração que ajuda o PMDB acreano,” salientou.

Democracia e poder

Flaviano Melo também destacou o momento do PMDB no comando do Brasil. “Somos um partido democrático que não tem dono. A gente sabe exercitar a democracia e isso pode ser confirmado quando chegamos ao poder e o presidente Michel Temer(PMDB) é um exemplo. Nunca um presidente teve uma base política tão grande no Congresso Nacional. Isso porque ele nunca faz nada sozinho. Todo projeto que o presidente manda para os parlamentares é para ser apreciado, discutido e negociado. Assim as coisas acontecem com naturalidade, sem briga ou repressão. Esse é o PMDB que eu advogo. Foi assim que administrei Rio Branco e o Estado quando fui governador,” disse ele.

Novo tempo para Capixaba

O PMDB teve um papel importante na disputa da prefeitura. “Esse grupo que aqui está chegou ao poder. E nós nunca tínhamos tido uma representação tão expressiva em Capixaba. Ajudamos a eleger o prefeito Zé Augusto (PP), que não é do nosso partido, mas tivemos um papel importante nessa vitória eleitoral. Estive aqui num momento importante da campanha. Caminhei e conversei com os eleitores e estou aqui novamente para prestigiar esse ato que fortalece o PMDB do Acre,” ressalvou Flaviano.

Sabedoria para administrar

Flaviano Melo fez ainda um alerta aos secretários do PMDB que irão participar da gestão da prefeitura do município. “Quero pedir aos nossos secretários que estão dentro da gestão para terem muito zelo com a coisa pública. Temos que administrar e não empregar. A prefeitura tem um limite de responsabilidade fiscal que não pode ser ultrapassado. A gente tem que ter cuidado. Teve quatro prefeitos acreanos que foram para a cadeia no final do mandato. A coisa está apertando. E esses que estão assumindo se fizerem besteira irão para a cadeia no terceiro ou quarto mês de mandato. A Justiça e os Tribunais de Contas estão cada vez mais exigentes. O povo não aguenta mais as coisas mal feitas e os roubos. A coisa pública tem que ser gerida com responsabilidade para a população receber o verdadeiro benefício de uma administração política. Nós ajudamos a eleger o prefeito e temos que ajuda-lo para trilhar o caminho certo,” afirmou.

Com a representatividade do PMDB na prefeitura de Capixaba, Flaviano Melo, se comprometeu em viabilizar recursos à prefeitura. “Estou à disposição dos nossos secretários de Capixaba. Vou dar preferência para enviar emendas parlamentares para a saúde e a educação para ajudar o prefeito a fazer uma gestão exemplar auxiliado pelo nosso partido. Isso vai ser gerido pelos secretários peemedebistas,” finalizou.