Gol e Latam lança 1ª promoção de 2017 de Rio Branco a P. Velho

Da redação ac24horas - 15/01/2017 22:42:29

Depois de duas semanas sem lançar promoções para os passageiros do Acre, as companhias aéreas capricharam neste domingo, 15. Nos voos de Rio Branco para Porto Velho (RO) da LATAM (novo nome da TAM) é possível comprar os bilhetes de ida ou volta por R$ 61. Na promoção da Gol uma passagem entre as duas capitais está disponível por R$ 71,90 o trecho.

A Gol lançou a volta por R$ 99 em todos os voos nacionais sem escalas. Da capital acreana para Cruzeiro do Sul a companhia lançou a passagem de ida por R$ 175 e a volta por R$ 99. Nos voos voos de Brasília para Rio Branco a Gol não incluiu a volta por R$ 99. As taxas de embarque não estão incluídas na promoção.

E por falar em Brasília, a LATAM lançou passagens por R$ 229 para embarque em Rio Branco. No retorno o valor é o mesmo, mas para garantir os menores preços você precisa comprar os bilhetes de ida e volta.

As ofertas da Gol e LATAM são para viagem nos meses de fevereiro, março e abril deste ano, exceto os feriados. A compra das passagens poderá ser feita até às 8 horas de segunda-feira (16/01), considerando o horário de Brasília.

ACESSE AQUI AS OFERTAS DA LATAM

ENCONTRE AQUI AS OFERTAS DA GOL

FONTE: BLOG TUDO VIAGEM