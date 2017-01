Carro com superlotação bate em poste na BR-364 e uma pessoa morre; doze ficaram feridas

Da redação ac24horas - 15/01/2017 12:47:02

Uma pessoa morreu e doze ficaram feridas depois de um acidente ocorrido na manhã deste domingo (15) na comunidade do Croa, BR 364, zona rural de Cruzeiro do Sul.

As primeiras informações relatam que um veículo modelo Saveiro, que trafegava sentido Cruzeiro do Sul, bateu em um poste. O carro, depois da colisão, capotou jogando os ocupantes dá carroceria na estrada.

As pessoas ficaram espalhadas no asfalto feridas. Os mesmos ocupantes prestaram socorro uns aos outros enquanto as equipes de apoio se dirigiam ao local. Foram também as próprias vítimas que constataram a morte do passageiro ainda não identificado.