Prefeita cancela concurso e demite servidores em Tarauacá

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 14/01/2017 11:51:14

Good Morning! Good afternoon! Good night!

Com meu inglês cada vez mais afiado no aperfeiçoamento via google, cá estou de volta para mais um bate-papo com meus três leitores. O clima político no município de Tarauacá está cada vez mais quente. A prefeita Marilete Virotino (PSD) realizou uma reunião com servidores municipais e representantes da sociedade para comunicar que estaria anulando a convocação de um concurso público realizado pelo ex-prefeito Rodrigo Damasceno (PT) e demitindo 135 concursados empossados por Damasceno, no mês de dezembro. Os professores escaparam da tesoura afiada porque foram admitidos através de decisão judicial.

A gestora alega que o ato do petista foi anulado por contrariar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Apesar de pedir tranquilidade das pessoas atingidas por sua decisão e prometer recontratar os demitidos, segundo informações de pessoas próximas à equipe da prefeitura, no máximo 40 servidores serão reintegrados e dentro das necessidades da nova administração. Marilete Vitorino anunciou o recadastramento dos servidores para saber “onde estão e onde deveriam estar lotados e, ainda, quais as reais necessidades de pessoal para que a administração possa compor seu quadro”. Mais cabeças podem rolar.

Depois de quatro anos à frente da prefeitura, o ex-prefeito Rodrigo Damasceno teve um tempinho para conhecer a ferramenta de transmissão ao vivo do facebook. Via redes sociais, o petista rebateu as acusações de suposta ilegalidade de seus atos. Para Damasceno, a nova prefeita estaria querendo manchar seu nome, destruindo suas realizações no município. O ex-prefeito destaca que a posse dos concursados está dentro da lei. Ele afirma que a homologação do concurso aconteceu em 2014 e a contratação estaria dentro dos limites orçamentários da prefeitura de Tarauacá. A novela promete emocionantes capítulos.



O Acre é referência na exportação de criminosos

Estou cada vez mais animado com os resultados de nossas administrações estaduais. O Acre virou referência para outros estados, países e o mudo em diversos setores. Inovamos na criação de galinhas, porcos e peixes. Nossos produtos são disputados a tapas pelas grandes potenciais mundiais. Nossos números crescem, mesmo em tempos de crise. O nosso governador prometeu contratar servidores no atacado, em 2017. Outro índice que espanta é o da criminalidade. No início do ano atingimos a média de dois assassinatos por dia. O crime organizado cresceu de forma expressiva. Estamos exportando criminosos.

No primeiro carregamento deste produto “made in Acre” – o Estado exportou 12 líderes de facções criminosas para a casa de detenção de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas a faculdade de formação de novos líderes no complexo penitenciário de Rio Branco continuou funcionando a todo vapor, se tornando necessário organizar um novo carregamento de 15 profissionais desta mão de obra abundante no Estado. Segundo informações de bastidores, o Estado poderá iniciar a exportação internacional. Suécia e Holanda foram os países escolhidos. Por lá, as autoridades estão fechando presídios por falta de criminosos.

Um verdadeiro líder

Donald Trump que sei cuide. Enquanto membros da Organização das Nações Unidas (ONU) emitem notas para tentar persuadir o presidente americano a não abandonar o acordo global que visa diminuir a dependência do mundo dos combustíveis fósseis, o governador do Acre, Sebastião Viana (PT) arregaçou as mangas e viajou para os Estados Unidos para enfrentar Trump em seu próprio território, num duelo de superpotências ou embate para saber quem tem o melhor implante de cabelos. Sebastião e sua equipe de assessores estariam percorrendo diversos estados americanos e realizando um trabalhando intenso em favor do meio ambiente. Em pouco tempo poderemos ser referência mundial em energias renováveis.

Depois do quebrar o jejum, com direito a sefie e mesa com plaquinha reserved no mercado do Bosque dos americanos – sem direito a baixaria, lógico – nossos bravos expedicionários das causas climática visitaram uma mercearia e fizeram fotos com o proprietário. Adem Araújo e Rico devem ter ficado enciumados. Logo em seguida, nosso governador dos governadores participou de reuniões para firmar parcerias para realizar pesquisas e “cursos de pós-graduação na área do Direito, no modelo interinstitucional, ou seja, realizado em ambos os estados”. Seremos um pedacinho dos USA no meio da Amazônia. Te cuida, Trump.

A preocupação de Márcio Bittar

O ex-deputado federal Márcio Bittar (PSDB) manifestou preocupação com futuro da oposição, em 2018. Para o tucano, o clima de disputa de partidos aliados em municípios que o bloco de oposição saiu vitorioso nas eleições 2016, pode colocar tudo a perder novamente. Um exemplo seria a relação entre o prefeito do Quinari, André Maia (PSD) e o ex-prefeito James Gomes (PP), que poderá dificultar a união num mesmo palanque para apoiar um candidato ao governo do Acre. Questionado sobre sua candidatura ao Senado, Bittar foi enfático: “Se eu estiver bem avaliado, ninguém me impedirá de ser candidato”. Partido não falta, né?



Paz no ninho tucano

Ainda aproveitando as férias, o presidente do PSDB, deputado federal Major Rocha não demonstra preocupação com a disputa das eleições gerais. Rocha afirma que a oposição precisa se preocupar primeiro em realizar um bom trabalho nas prefeituras que conquistou. Só a partir de uma boa avaliação nos municípios partir para a composição de uma chapa competitiva e que comtemple todos os partidos do bloco. Para ele, o momento é de fortalecer o partido, consolidando alianças e reafirmando compromissos com a população do Estado. “As pesquisar mostrarão os nomes que podem competir com condições representar bem nossa população”. É tempo de paz no ninho tucano.