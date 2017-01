PM apreende drogas e recupera motocicleta roubada na Sobral

Assessoria - 14/01/2017 10:58:10

Homens do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) apreenderam na tarde desta sexta-feira, 13 de janeiro, entorpecentes e recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo. As ações ocorreram em locais diferentes.

Uma viatura realizava patrulhamento preventivo no bairro Bahia Nova, quando avistou Marcelo Pinheiro Soares, 27 anos, conduzindo uma Yamaha YBR de cor prata, de placa MZO final 54. O autor tentou fugir, mas o policiais conseguiram abordá-lo e após consulta no sistema constatou-se que o veículo era roubado. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla).

No final da tarde, na Rua Rio Grande do Sul, bairro Preventório, outra guarnição também realizando patrulhamento de rotina visualizou pelo menos quatro homens em fundada suspeita.

Ao tentar abordá-los, os autores conseguiram se evadir, porém, deixaram no local 23 trouxinhas de cocaína e dois sacos de pasta à base de cocaína e ainda duas barras de maconha. O material foi entregue na Delegacia de Polícia Civil da 3ª Regional.