Peruana é presa por Policiais Rodoviários Federais com quase 20 mil dólares escondidos em pasta

Da redação ac24horas - 14/01/2017 13:11:26

Uma peruana foi presa no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PFR-AC) no município de Xapuri, no Acre, por transportar em um táxi US$ 19,5 mil. A apreensão ocorreu na sexta-feira (13). A peruana disse que entregaria o dinheiro para um desconhecido e que receberia US$ 300 pelo transporte.

A mulher, segundo a PRF, estava em um taxi junto com outros três passageiros. Foram encontradas 195 cédulas de 100 dólares ocultas nas bordas de uma pasta de couro.

A peruana disse aos agentes que foi aliciada por um desconhecido na cidade de Lima, no Peru, para transportar a pasta como dinheiro até Rio Branco.

A mulher e a quantia em dinheiro foram encaminhadas para as providências legais e levadas à Polícia Federal (PF) do município de Epitaciolândia.