Mais de 56 mil pessoas sacaram o PIS/PASEP no Estado do Acre

Da redação ac24horas - 14/01/2017 08:38:58

Dados do Ministério do Trabalho apontam que mais de 56,8 mil pessoas sacaram o abono salarial do PIS/Pasep, referente ao ano de 2014, no Acre. Dos 76.365 mil trabalhadores com direito ao abono no estado, 19.510 não sacaram o valor até o último prazo, no dia 30 de dezembro.

Os recursos que não foram sacados até 30 de dezembro, voltaram para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que é mantido com contribuição das empresas e seus recursos são destinados a pagamentos de Abono Salarial e Seguro-Desemprego.

O valor total sacado pela Região Norte foi de mais de R$ 1 milhão. O estado ficou em segundo lugar em relação ao montante sacado por estados da região norte, perdendo apenas para o Amazonas. Em todo o país, mais de 22,61 milhões de trabalhadores sacaram o abono.

Teve direito ao benefício de um salário mínimo (R$ 880) pessoas que trabalharam pelo menos dois meses com carteira assinada em 2014 com vencimento mensal médio de até dois salários mínimos e que tiveram seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).