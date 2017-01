Homem morre ao trocar tiros com Policiais Militares no bairro Calafate, periferia de Rio Branco

Da redação ac24horas - 14/01/2017 17:23:58

Um homem conhecido apenas como Emerson, morreu vítima de disparo de arma de fogo na tarde deste sábado (14), dentro do forro de uma residencia localizada no Aroeira, região do bairro Calafate.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada, porém, quando chegaram ao local a vítima já estava morta.

Segundo informações de populares, houve perseguição e troca de tiros com a polícia. O jovem teria sido atingido por policiais quando invadiu uma residência e se escondido dentro do forro.

O instituto Medico Legal ( IML) foi acionado e também solicitado reforço. Pelo menos 12 viaturas da polícia se fazem presentes no local.