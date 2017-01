Detento é assassinado por colegas de cela no presídio de Tarauacá

Da redação ac24horas - 14/01/2017 08:57:28

Policiais Militares foram informados de que um homem havia sido assassinado por volta da meia noite desta sexta feira, dentro da cela “5”, pavilhão C do presídio Moacir Prado, em Tarauacá.

Ao se dirigirem até a cela juntamente com agentes penitenciários, foram informados pelos detentos de que os autores do homicídio eram os presidiários do município de Feijó. A vítima, José Adriano Lima Araújo, também seria de Feijó.

Eles teriam matado o rival através de murros, pontapés e asfixia com uso das mãos.

Retirados da cela por policiais e agentes penitenciários, os acusados confessaram a autoria do crime. A motivação seria vingança por conta de uma rixa que havia entre eles.

Informações repassadas por policiais dão conta de que os envolvidos, incluindo a vitima, estavam presos em Feijó, porém, em celas separadas. Ao serem transferidos para o presídio de Tarauacá foram colocados na chamada triagem, numa mesma cela, num total de sete presos transferidos.

Os dois acusados foram ouvidos pelo Delegado José Barbosa e o caso segue sendo investigado pela policia civil e agentes penitenciários.