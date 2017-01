Deputado petista chama oposição de mentirosa por inventar que Sebastião foi aprimorar o inglês

Da redação ac24horas - 14/01/2017 11:32:52

O deputado federal Léo Brito (PT-AC) usou as redes sociais para alfinetar a oposição sobre a ida do governador Sebastião Viana e equipe aos Estados Unidos. O deputado acusou a oposição de inventar que o governador foi ao exterior para aprimorar o inglês.

O comentário feito pelo parlamentar foi junto ao compartilhamento da reportagem da Agência de Notícia do Governo intitulada: “Governo do Acre, Ufac e Universidade do Colorado firmam parceria”. Viana embarcou semana passada e a ida causou muitas críticas pelas redes sociais.

“Virou uma palhaçada essa história do povo da oposição de que o governador Tião Viana e equipe viajaram para os EUA para aprimorar o inglês. Ficam repetindo esse absurdo pra ver se cola. Vão procurar o que fazer, senhores! Porque o nosso governador está trabalhando. E muito!”, diz a postagem de Brito.

Muitos internautas comentaram a postagem e criticaram a defesa de Brito ao governador.